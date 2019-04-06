نظام أردوغان يعتقل 3 معارضين أكراد

اعتقل جهاز الامن التركي التابع لاردوغان ثلاثة من أنصار حزب المناطق الديمقراطية الكردي، بينهم قيادي بالحزب في ولاية "وان" شرقي البلاد.

ووذكر موقع خبر دار التركي اليوم السبت أن رجب أونال، ممثل حزب المناطق الديمقراطية، بقضاء "أرجيتش" التابع لولاية "مع اثنان من عناصر الحزب للاعتقال والتعذيب في مركز شرطة القضاء.

وبعد تعرض القيادي المعارض والشابين الآخرين لحالة إغماء في مركز الشرطة نتيجة التعذيب الشديد تم نقلهم إلى المستشفى، الذي أجرى كشفا طبيا عليهم، ليجد آثار تعذيب واضحة على وجوههم وأجسادهم.

واعتقل الأشخاص الثلاثة من قبل القوات الخاصة التركية، أثناء تجولهم على ساحل إحدى البحيرات، والتقاطهم صورا تذكارية.

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وعن سبب اعتقالهم، ذكرت مصادر أمنية أنه يرجع "لالتقاطهم صورا في منطقة عمليات عسكرية".

وعقب الاعتقال الأشخاص الثلاثة، مساء الجمعة، نشرت وكالة أنباء تركية تدعى "ميزوبوتامبيا" خبر اعتقالهم، وأكدت احتجازهم بمركز الشرطة.

ونقلاً عن هذه الوكالة، نشر صحفي تركي يدعى سردان آقباش، مدير تحرير إحدى المواقع التركية، خبر الاعتقال، فما كان من قوات الأمن إلا أن داهمت منزله واعتقلته بدعوى "إثارة الرأي العام وتشجيع المواطنين على العنف والكراهية".