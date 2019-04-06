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الرئيس التونسي لا يرغب في الترشح لولاية ثانية

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جدة - خالد شويل - رويترز (تونس)

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم (السبت)، إنه لا يرغب في الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام، رغم دعوات حزبه له بالترشح.

وكان السبسي قد فاز في انتخابات 2014 على منافسه المنصف المرزوقي ليصبح أول رئيس لتونس ينتخب بشكل حر ومباشر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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