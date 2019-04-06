شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي لا يرغب في الترشح لولاية ثانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (تونس)

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم (السبت)، إنه لا يرغب في الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام، رغم دعوات حزبه له بالترشح.

وكان السبسي قد فاز في انتخابات 2014 على منافسه المنصف المرزوقي ليصبح أول رئيس لتونس ينتخب بشكل حر ومباشر.