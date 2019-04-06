شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: «الحرس الإيراني» منظمة إرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن، دبي)

توقع 3 مسؤولين أمريكيين، أن تصنف الولايات المتحدة فرق الحرس الثوري الإيراني على أنها منظمة إرهابية، فيما تعتبر المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً جيش دولة أخرى على أنه جماعة إرهابية.

ورجح المسؤولون في تصريح اليوم (السبت) أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية هذا القرار يوم (الإثنين) القادم.

ودافع وزير الخارجية مايك بومبيو، عن هذا التغيير في السياسة الأمريكية بوصفه جزءاً من موقف إدارة الرئيس دونالد ترمب المتشدد تجاه إيران.

وسيأتي هذا القرار قبل حلول ذكرى مرور عام على قرار ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع طهران وإعادة فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.