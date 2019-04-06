شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: انعقاد المؤتمر الوطني الليبي رغم تصعيد القتال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (طرابلس)

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم (السبت)، إن المنظمة الدولية عازمة على عقد المؤتمر الوطني الليبي بشأن الانتخابات المحتملة في موعده، رغم تصاعد القتال مؤخراً في البلاد.

وتابع قائلاً: «نعلم أن عقد المؤتمر في هذا الوقت الصعب من تصعيد واقتتال أمر صعب، ولكننا عازمون على عقده في وقته، إلا إذا أرغمتنا الظروف على (عدم) القيام بذلك».

وأدى هجوم الجيش الوطني الليبي، أمس (الجمعة) على الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، وسيطرته على المطار الدولي السابق، إلى تصعيد الصراع على السلطة الذي أحدث انقسامات في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.