شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: انعقاد المؤتمر الوطني الليبي رغم تصعيد القتال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (طرابلس)قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم (السبت)، إن المنظمة الدولية عازمة على عقد المؤتمر الوطني الليبي بشأن الانتخابات المحتملة في موعده، رغم تصاعد القتال مؤخراً في البلاد.
وتابع قائلاً: «نعلم أن عقد المؤتمر في هذا الوقت الصعب من تصعيد واقتتال أمر صعب، ولكننا عازمون على عقده في وقته، إلا إذا أرغمتنا الظروف على (عدم) القيام بذلك».
وأدى هجوم الجيش الوطني الليبي، أمس (الجمعة) على الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، وسيطرته على المطار الدولي السابق، إلى تصعيد الصراع على السلطة الذي أحدث انقسامات في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: انعقاد المؤتمر الوطني الليبي رغم تصعيد القتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.