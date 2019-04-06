شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة وموسكو تحذران من التدخل الأجنبي في ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)

عبرت روسيا ومصر عن قلقهما إزاء التطورات في ليبيا وتوغل قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في العاصمة طرابلس في تصعيد للصراع.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي في القاهرة اليوم (السبت)، إن موسكو تريد أن تبرم كل القوى السياسية في ليبيا اتفاقا لدعم السلام، محذراً من مغبة التدخل الأجنبي هناك.

وقال شكري في المؤتمر: «الأزمة في ليبيا لن تحل من خلال اللجوء للوسائل العسكرية وإنما من خلال الحوار... للتعبير عن إرادة الشعب الليبي».

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر قال أمس (الجمعة) إنه دخل الضواحي الجنوبية من العاصمة طرابلس وبسط سيطرته على مطارها السابق.