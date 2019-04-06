شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة الليبية: إيطاليا تحذر حفتر وروسيا تفضل الحل السياسي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (موسكو)قال وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزي اليوم (السبت) إن على خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الاستماع إلى تحذيرات المجتمع الدولي ووقف الزحف نحو طرابلس، في الوقت الذي أعلنت فيه دول مجموعة السبع عدم قبولها بحل عسكري للصراع في ليبيا.
وتوغلت قوات الجيش الوطني الليبي في الضواحي الجنوبية لطرابلس، في تصعيد خطير ضد الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة أثار قلق العواصم الأوروبية.
وقال ميلانيزي للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في غرب فرنسا: «أوضحنا موقفنا تماماً. نأمل بشدة أن يأخذ هذا في الحسبان، وإذا لم يحدث ذلك فسوف نرى ما يمكن عمله».
من جهته أجرى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف اتصالاً هاتفياً مع خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، وكرر له موقف موسكو الداعم لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم، إن حفتر أبلغ بوجدانوف بشأن ما وصفه بجهود قواته لقتال الإرهابيين في ليبيا، بما في ذلك قرب العاصمة طرابلس في غرب البلاد.
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