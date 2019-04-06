شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عشرات الحوثيين في الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

أعلن الجيش اليمني، اليوم (السبت)، إحراز قواته في شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن، تقدماً في القتال الذي يخوضه ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني إن وحدات من الجيش مسنودة بقوات من الحزام سيطرت على حصن شداد الإستراتيجي والجبال المجاورة له شمال منطقة مريس.