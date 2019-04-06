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مصرع عشرات الحوثيين في الضالع

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جدة - خالد شويل - واس (عدن)

أعلن الجيش اليمني، اليوم (السبت)، إحراز قواته في شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن، تقدماً في القتال الذي يخوضه ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني إن وحدات من الجيش مسنودة بقوات من الحزام سيطرت على حصن شداد الإستراتيجي والجبال المجاورة له شمال منطقة مريس.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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