شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف السودانيين يتظاهرون بالقرب من مقر إقامة الرئيس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - روتيرز (الخرطوم)

قال شهود إن آلاف المتظاهرين السودانيين المطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير تجمعوا اليوم (السبت) بالقرب من مقر إقامته، في أكبر حشد على ما يبدو منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في ديسمبر.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وضربت واعتقلت بعض المحتجين لوقف الحشود القادمة من ثلاثة اتجاهات على الأقل، صوب المجمع الرئاسي الذي يضم أيضا وزارة الدفاع ومقار أجهزة الأمن.

لكن آلاف المتظاهرين الذين لوح بعضهم بالأعلام السودانية وحملوا لافتات تطالب البشير بالتنحي تمكنوا من الوصول إلى بوابات المجمع، حيث وقفت القوات الحكومية للحراسة دون أن تصدهم.