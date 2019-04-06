شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: الضغط على إيران سينجح جهود السلام في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (برلين)

طالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، معمر الإرياني، المجتمع الدولي بالضغط على إيران، في حال أراد إنجاح جهود المبعوث الأممي، مارتن غريفيث وتحقيق السلام في اليمن.

وأكد الوزير الإرياني خلال لقائه اليوم (السبت)، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي الألماني، والمتحدث باسم مجموعة الشؤون الخارجية للحزب الاشتراكي الديموقراطي (SPD) نيلز شميت، أن المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران مصرة على إفشال السلام والعودة بالوضع إلى مربع البداية في محاولة منها للاستفادة من عامل الوقت لإعادة ترتيب أوراقها العسكرية، مشيراً إلى استغلال مليشيات الحوثي الإرهابية هدنة الأمم المتحدة في الحديدة لاستقدام المزيد من الحشود العسكرية وحفر الخنادق وزراعة الألغام.