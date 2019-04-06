شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى بانفجار في ورشة لإصلاح السفن تابعة للجيش الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي) ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن بطارية غواصة انفجرت في ورشة لإصلاح السفن تابعة للجيش الإيراني اليوم (السبت)، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عمال. ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن بطارية غواصة انفجرت في ورشة لإصلاح السفن تابعة للجيش الإيراني اليوم (السبت)، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عمال. وقالت الهيئة في موقعها على الإنترنت، إن ثلاثة من موظفي وزارة الدفاع قتلوا بعد انفجار بطارية غواصة، في ورشة شهيد درويشي في (ميناء) بندر عباس... التي يتم فيها بناء وإصلاح السفن العسكرية والغواصات.



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