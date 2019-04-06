شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: غرب البلاد منطقة عسكرية.. وحظر تحليق الطائرات الحربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (طرابلس) أعلن الجيش الوطني الليبي المنطقة الغربية من البلاد منطقة عمليات عسكرية، كما أعلن حظر تحليق الطائرات الحربية غرب البلاد. أعلن الجيش الوطني الليبي المنطقة الغربية من البلاد منطقة عمليات عسكرية، كما أعلن حظر تحليق الطائرات الحربية غرب البلاد. وأكد الجيش الليبي أنه سيتم ضرب أي مطار تقلع منه طائرات حربية غربي البلاد. يأتي ذلك بعدما أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن الجيش الوطني الليبي يسيطر على مطار طرابلس الدولي بشكل كامل.



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