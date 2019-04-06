شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى و20 مصابا بانفجار مزدوج شرق أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جلال أباد)

أعلن مسؤولون محليون أن ثلاثة قتلى سقطوا وأصيب 20 شخصا اليوم (السبت) بانفجار مزدوج في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان.

وقال محمد صهيب ساهاك نائب رئيس مستشفى ننكرهار الإقليمي إن طفلة وامرأتين قتلن كما أصيب 20 آخرون.

وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حكومة إقليم ننكرهار إن ثمانية من قوات الأمن بين المصابين.

Advertisements

وقال سامي الحق أحد سكان ننكرهار الذي كان يزور عائلته في المستشفى «في واقعة اليوم، كانت شقيقتي وابنتاها من بين الضحايا». وأضاف أن واحدة من الابنتين لقيت حتفها وأصيبت الأخرى مع والدتها في الهجوم.

ولم يتضح سبب الانفجار المزدوج، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها.

وظهر تنظيم «داعش» في ننكرهار عام 2015 على الحدود مع باكستان ليصبح إحدى أخطر الجماعات المتشددة في أفغانستان بسبب التفجيرات والهجمات المعقدة التي ينفذها.

واحتدم القتال بين الجماعات المتشددة بعضها البعض وبين حركة طالبان والقوات الأفغانية في الأسابيع القليلة الماضية رغم محادثات السلام الكثيرة.