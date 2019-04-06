شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى و20 مصابا بانفجار مزدوج شرق أفغانستان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (جلال أباد)أعلن مسؤولون محليون أن ثلاثة قتلى سقطوا وأصيب 20 شخصا اليوم (السبت) بانفجار مزدوج في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان.
وقال محمد صهيب ساهاك نائب رئيس مستشفى ننكرهار الإقليمي إن طفلة وامرأتين قتلن كما أصيب 20 آخرون.
وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حكومة إقليم ننكرهار إن ثمانية من قوات الأمن بين المصابين.
وقال سامي الحق أحد سكان ننكرهار الذي كان يزور عائلته في المستشفى «في واقعة اليوم، كانت شقيقتي وابنتاها من بين الضحايا». وأضاف أن واحدة من الابنتين لقيت حتفها وأصيبت الأخرى مع والدتها في الهجوم.
ولم يتضح سبب الانفجار المزدوج، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها.
وظهر تنظيم «داعش» في ننكرهار عام 2015 على الحدود مع باكستان ليصبح إحدى أخطر الجماعات المتشددة في أفغانستان بسبب التفجيرات والهجمات المعقدة التي ينفذها.
واحتدم القتال بين الجماعات المتشددة بعضها البعض وبين حركة طالبان والقوات الأفغانية في الأسابيع القليلة الماضية رغم محادثات السلام الكثيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 قتلى و20 مصابا بانفجار مزدوج شرق أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.