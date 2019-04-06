كاميرا سرّية وبث مباشر بشقة مستأجرة من "Airbnb"

وبحسب ما نقلت "سي إن إن"، فإن عائلة نيلي بيركر التي تنحدر من نيوزيلندا، اكتشفت وجود كاميرا مراقبة تسجل كل شيء عن طريق البث المباشر.
وأضافت المرأة بيركر أن الكاميرا كان مخبأة في جهاز استشعار الحريق، وأوضحت أن زوجها الذي يعمل خبيرا أمنيا اكتشف أنها متصلة بالإنترنت.
واصطف كافة أفراد العائلة أمام الكاميرا كما لو أنهم يلتقطون صورة سيلفي حتى يخبروا صاحب البيت بأنهم اكتشفوا أمر الكاميرا.
وبعد إبلاغ منصة "Airbnb" بوجود الكاميرا، قالت الشركة إنها تقف بجانب العائلة وتؤكد على احترام خصوصيتها.
وبموجب سياسة موقع الحجز، يتوجب على مالك البيت أن يخبر النزلاء بوجود أي كاميرا تقوم بالتسجيل، حتى يكونوا على بينة من أمرهم.
وزعم صاحب البيت أنه حرص على وضع الكاميرا حتى يتفادى إلحاق أي أضرار بالشقة التي يقوم بتأجيرها باستمرار.
وكان نزلاء سابقون في دول أخرى قد اشتكوا من وجود كاميرات في البيوت التي أقاموا بها، وأبدوا مخاوف من انتهاك خصوصيتهم وحياتهم الحميمية.
وبخلاف موقع "بوكينغ" الذي يتيح حجز الشقق والفنادق المفروشة فقط، يسمح موقع "إير بي إن بي" باستئجار بيوت يقيم فيها أصحابها، ويقول خبراء إنه يمتاز عن غيره بأسعار مغرية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.