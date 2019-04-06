«شكري»: لا يمكن حل الأزمة الليبية بالوسائل العسكرية

اليوم الجديد

صرح سامح شكري وزير الخارجية المصري، بأن الأزمة في ليبيا لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية، مضيفًا أن الوضع الأمني في البلاد كان مصدر قلق منذ فترة طويلة.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي عقده برفقة نظيرة الروسي سيرجي لافروف أثناء زيارته لمصر، وبثه التيلفزيون المصري، اليوم السبت، "لقد دعمت مصر منذ البداية عقد اتفاقية سياسية كأداة لمنع أي تدخل عسكري في ليبيا".

من جانبه، حذر وزير الخارجية الروسي، من التدخل الخارجي في الأزمة الليبية، داعيًا كافة الأطراف المتنازعة للتفاوض وحل المشكلة فيما بينهم، حسبما أفادت وكالة "رويترز"...