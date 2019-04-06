السيسي يستعرض مع «أمناء الإسكندرية» جهود ترسيخ قيم التسامح والسلام

اليوم الجديد استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية اليوم /السبت/، جهود تعزيز وترسيخ قيم التسامح والسلام وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية، بجانب جهود تطوير البحث العلمي وإنشاء العديد من الجامعات من خلال التوأمة مع كبرى الجامعات الدولية، بهدف ثقل المواهب والنابغين من الشباب في كل التخصصات، ليمثلوا كوادر مؤهلة تدعم العمل التنفيذي في مختلف مجالات الدولة، ومن ناحية أخري لدعم جهود الدولة في تغيير ثقافة التعليم وتطويرها على نحو يهدف إلى تعظيم قيمة التعلم واكتساب المعرفة والثقافة. وقال المتحدث...

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