الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شرقي صنعاء

اليوم الجديد

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، من تحرير وإحكام السيطرة على جبل الغنيمي في جبهة نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وقال الجيش اليمني، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن قواته نفذت عملية هجومية واسعة في جبال البياض انتهت باستعادة السيطرة على جبل الغنيمي، مشيرًا إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ساندت القوات بعدد من الغارات الجوية، مستهدفة تجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية، القادمة إلى مناطق المواجهات، مؤكدًا أن المعارك لا تزال على أشدها، وتحقق قوات الجيش الوطني خلالها تقدمات متسارعة،...