مستشار ترامب: أداء بري ومواقفه لا تساعد على رفع الضغوط عن لبنان

أعلن مستشار الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، المحامي بيتر فيرارا، "ان رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ لا يساعد بمواقفه وادائه في رفع الضغط عن ​لبنان​،" مشيرا في حديث تلفزيوني، الى ان "على كل الافرقاء في لبنان التي تسير في خانة ​ايران​ وفي ركب ​حزب الله​، ان تحذر من توريط لبنان بما لا تحمد عقباه".

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