البيان الختامي لمؤتمر مؤسسي التيار: ماضون قدما للانتقال الى درجة أعلى من التنظيم

اعلن مؤسسو ​التيار الوطني الحر​ الذي اجتمعوا اليوم في خلوة لإطلاق حركة سياسية جديدة أنهم ماضون قدما بمزيد من التحدي والاصرار والانتقال الى درجة أعلى من التنظيم والاستعداد، والعمل اعتبارا من اليوم تحت إسم "التيار"، الاسم الذي يختصر مسيرتهم.

واضاف المجتمعون في بيانهم: "الوضع في ​لبنان​ يتلخص بكلمات قليلة، نعيش في دولة فاشلة تعجر عن تأمين أبسط الخدمات العامة، دولة ينخرها ​الفساد​، والفضائح فيها بالعشرات، دولة منهوبة تلفظ أنفاسها الاخيرة على حافة الانهيار المالي والاقتصادي"، مشيرين الى أنه "على الرغم من هذه الصورة السوداء يجب الا نستسلم الى اليأس او نقف مكتوفي الأيدي لان الباطل لا يدوم".

واعتبروا أن "ليس صحيحا أن السلطة تفسد الرجال لكن الانذال اذا وصلوا الى مواقع السلطة أفسدوا السلطة، وعلى أي حال فإن ال​سياسة​ أمر لا مناص منه فهي تحيط بنا من كل جانب وتحدد معظم اوجه حياتنا ومن يتنازل عن حقه في العمل السياسي انما يترك الآخرين يقررون مصيره بدلا منه"، متوجهين "الى ذوي الارادة ​الطيبة​ للتعاون من أجل تغيير جذري في لبنان، واستعادة الدور الطليعي الذي كان لهم"، مؤكدين "قيامهم بواجبهم وعندما تكون المهمة قد انجزت سيكون لنا شرف عظيم، شرف الذين لم يساوموا ولم يستسلموا".