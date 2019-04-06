بلدية القاع: دفع أموال البلديات هو حق مقدس

أكدت ​بلدية القاع​ أن "دفع أموال البلديات وعائداتها، بشكل دوري وثابت وكامل، هو حق مقدس وأولوية تسبق أية أولويات ومدفوعات أخرى، لأية جهة في ​الدولة اللبنانية​".

وفي بيان لها سألت البلدية :"لماذا لا تتأخر رواتب ومخصصات المسؤولين، على أعلى المستويات، كما تتأخر عائدات البلديات، إن كانت القضية تتعلق بقلة بالواردات في الدولة؟ فكيف ستقوم هذه البلديات بواجباتها، وهي أصلا لا تستطيع القيام بها كلها، بسبب ضعف الموارد المالية وضخامة الأعباء الملقاة على عاتقها"، معتبرة ان "توقف العاملين بالبلديات عن العمل، وعدم حماستهم له، لا سيما في بلدية القاع، التي تعج بآلاف ​النازحين​، سيسبب كوارث في البيئية، لعدم القدرة على جمع النفايات، وفي ​الأمن​ لعدم القدرة على تشغيل الكاميرات ومراقبة الطرقات وتسيير الدوريات الليلية والنهارية للشرطة البلدية، وفي مخالفات البناء، حيث ستعم الفوضى وتنتشر مئات المخالفات من اللبنانيين، لا سيما في مخيمات النازحين".