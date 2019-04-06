توقيف عصابة ترويج عملة مزيفة في منطقتي الأوزاعي والجناح

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه "من خلال المتابعة التي تقوم بها قطعات ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ في تقصي الجرائم المختلفة على جميع الأراضي اللبنانية، تبين حصول عدة عمليات ترويج ​عملة مزيفة​ في منطقتي الأوزاعي و​الجناح​، وعلى أثر ذلك، كثفت شعبة المعلومات دورياتها في المنطقتين المذكورتين لتحديد هوية العصابة المذكورة وتوقيفها"، مشيرة الى انه "بتاريخ ٤ / ٤ / ۲۰۱۹ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، اشتبهت احدى دوريات الشعبة بثلاث أشخاص يقومون بترويج عملة مزيفة داخل أحد المحال التجارية في ​منطقة الأوزاعي​، حيث عملت الدورية على توقيفهم وهم :- ع. ت. (مواليد عام ١٩٧٠، لبناني)، - ج. ا. (مواليد عام ١٩٩٤، سوري)، - ع. م. (مواليد عام ١٩٩٩، سوري)، وتبين أن الأول مطلوب للقضاء بموجب /٤/ ملاحقات عدلية والثاني والثالث دخلا الى الاراضي اللبنانية خلسة. وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على :/٣٩/ ورقة نقدية مزيفة من فئة المئة ​دولار​ اميركي، ومبلغ /١٦٧/ الف ليرة لبنانية متبقية من تصريف مئتي دولار أميركي مزيفة وبالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج العملة المزيفة ضمن عدة مناطق في ​محافظة جبل لبنان​ وأجري المقتضى القانوني بحقهم، واودعوا المرجع المختص بناء على اشارة ​القضاء​".

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