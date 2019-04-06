جبق: قرّرت على صعيد المستشفيات الحكومية تفعيل مجلس الخدمة المدنية وإجراء الإمتحانات

أعلن وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ أن "ملف الفساد الذي إفتتحناه على صعيد الوطن أهتم في جزء منه وهو الفساد الصحي، وهذا الملف سوف أستكمله حتى النهاية" مؤكدا ان "نحن اليوم بصدد تفعيل العمل على ​مكافحة الفساد​ التي يطالب بها الجميع في مجلس النواب، وذلك يتم من خلال تفعيل القانون. وشدّد على ان "إتخذت قراراً على صعيد المستشفيات الحكومية، بتفعيل مجلس الخدمة المدنية وإجراء الإمتحانات لأي منصب في إدارة المستشفيات".

كلام جبق جاء خلال لقائه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني ​طلال أرسلان​ في دارته في حاصبيا بحضور وزير الدولة لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ والنائب ​علي فياض​ وحشد كبير من مشايخ قرى وبلدات حاصبيا وراشيا، وقد شدّد ارسلان على "ان الفساد مستشري وجميعنا نريد مكافحته، والوزير جبق تسلم ملف الصحة وحقيبة عليها الكثير من علامات الإستفهام على مر السنوات بالتعاطي إن كان بالهدر أو ​سياسة​ الدواء وفي المستفيات وإدارتها. " داعياً الى التكاتف ودعم كل خطوة يتخذها جبق لأنه آت من خلفية إستئصال الفساد إن كان في وزارته وما تمثله وإن كان ما يمثله من تمثيل سياسي في ​الحكومة​ مع وزيرنا الوزير صالح الغريب،" ولفت الى ان "من أخطر ما يكون أن يدخل الفساد السياسي في الصحة والتعليم، فالصحة مسيّسة والتعليم مسيّس، إذا ما وضعنا وأحسنا الإختيار بالكفاءة التي يجب أن تكون المعيار لن يستطيع أحد تغيير الواقع".

بدوره أكد النائب علي فياض في كلمة له، أن هذه المنطقة التي احتضنت ​المقاومة​ في أشد الظروف لها علينا الكثير وسنعمل جميعاً من أجمل إنمائها في مختلف المجالات وأولّها الصحّة، وزيارة الوزير جبق اليوم هي للتأكيد على الأهميّة التي سيعطيها لهذه المنطقة وأهلها.

بعدها أقيمت محطة للوزير جبق في ساحة حاصبيا من قبل الكشاف الديمقراطي حيث قدّموا له درعاً تذكارياً بالمناسبة، وجال بعدها يرافقه الوزير الغريب ونواب المنطقة في كافة أقسام ​مستشفى حاصبيا الحكومي​.