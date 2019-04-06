أكد ​وزير الثقافة​ محمد داود في حديث تلفزيوني أن "​المتحف الوطني​ له رمزية كبيرة لكل مواطن لبناني"، داعيا "جميع اللبنانيين لزيارته". واعلن داود ان "​وزارة الثقافة​ تعمل عى مواكبة العروض التي تقام في المتحف".

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كانت هذه تفاصيل خبر داوود: المتحف الوطني له رمزية كبيرة وأدعو الجميع لزيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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