بطيش: ما هو المردود الاقتصادي للهندسات المالية؟

سأل وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ في حديث تلفزيوني عن المردود الاقتصادي للهندسات المالية التي قام بها ​مصرف لبنان​ ، مشيرا الى ان "​الوضع الاقتصادي​ صعب جدا وكل ما نطلبه هو الشفافية".

وراى بطيش ان "على حاكم مصرف لبنان ان يخبرنا بالانجازات التي قام بها"، لافتا الى ان "الحل هو بتطبيق الاصلاحات المالية".