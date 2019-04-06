بطيش: ما هو المردود الاقتصادي للهندسات المالية؟

سأل وزير الاقتصاد منصور بطيش في حديث تلفزيوني عن المردود الاقتصادي للهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان ، مشيرا الى ان "الوضع الاقتصادي صعب جدا وكل ما نطلبه هو الشفافية".
وراى بطيش ان "على حاكم مصرف لبنان ان يخبرنا بالانجازات التي قام بها"، لافتا الى ان "الحل هو بتطبيق الاصلاحات المالية".
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