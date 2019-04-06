قتيل في تضارب بالعصي والآلات الحادة في بلدة وادي الجاموس

افادت معلومات صحافية عن "سقوط قتيل نتيجة إشكال وقع في بلدة ​وادي الجاموس​ على خلفية عقارية". وفي التفاصيل تطور الاشكال إلى تضارب بالعصي والآلات الحادة، ما تسبب باصابة أ. ع. اصابة بالغة، نقل على اثرها إلى مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا، حيث ما لبث أن فارق ​الحياة​ متأثرا بجروحه. وتعمل ​القوى الأمنية​ على ملاحقة المتورطين بهذه الحادثة وكشف كامل تفاصيلها.

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