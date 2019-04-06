أنطوان نصرالله: الحركة السياسية التي اطلقناها ضرورية بسبب الازمة الوجودية التي نمرّ بها

أكّد المحامي ​انطوان نصرالله​، ان "لا يجوز ونحن في عهد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، وعلى رأس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس المجلس النيابي هو ​نبيه بري​، ان تصل الحالة باللبنانيين الى هذه الدرجة من اليأس، ف​الشباب اللبناني​ خائف ويحلم بهالجرة اكثر من المراحل السابقة التي مرّينا بها على رغم صعوبتها، ما يثبت ان هناك ازمة وجودية نمرّ بها، في حين نرى ان ​الفساد​ يستشري أكثر فأكثر، ومخالفة القوانين وعدم تطبيقها يزداد."

وأكّد نصرالله في حديث تلفزيوني على هامش اطلاق نحو 70 من الكوادر السابقين في ​التيار الوطني الحر​، حركة سياسية جديدة، "اننا نسعى اليوم من خلال هذه الحركة، الى التصدي لهذا الوضع السيئ، بقدراتنا الذاتية، بغية التصحيح، ولأننا نريد لعهد الرئيس عون ان ينجح، وليس العكس"، لافتا الى ان "رئيس التيار الوطني الحر الوزير ​جبران باسيل​، مسؤول كما غيره، عما وصلنا اليه، وذلك بسبب اختصاره التيار وكل الحالة السياسية بشخصه،" وشدّد على ان "استمرارنا في السكوت هو خيانة للشهداء وللمناضلين لأجل القضية التي دفعنا الكثير لأجلها."

وكشف نصرالله في حديث تلفزيوني آخر أن الهدف من تحرك اعضاء التيار الوطني الحر السابقون انقاذ ما تبقى من الروح اللبنانية التي تُدعس عبر السلطة الحاكمة وانقاذ روحية التيار الوطني الحر.

واضاف: "صمتنا هو خيانة وسكوتنا دفن لأحلامنا التي لن يحققها القائمون على ​سياسة​ التيار الحالية"، مشيرا الى أن "مشكلتنا ليست مع رئيس التيار جبران باسيل إنما مع أدائه داخل التيار وامتدادا لكل لبنان".