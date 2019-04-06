سفير بريطانيا في لبنان: لا فرف بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي

أكد السفير البريطاني في لبنان ​كريس رامبلنغ​ أن "على لبنان ان ينفذ تعهداته بموضوع ​مؤتمر سيدر​"، مشيرا الى ان "لدينا التزام وثيق بالاصلاحات ومن المهم ان تتم بسرعة".

وفي حديث تلفزيوني أكد رامبلنغ أن "لا فرف بين جناحي ​حزب الله​ العسكري والسياسي"، معتبرا ان "قرار ​بريطانيا​ بحظر حزب الله كان قرارا مهما وهذا لا ينفي دعمنا للبنان".