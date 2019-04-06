سفير بريطانيا في لبنان: لا فرف بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي

أكد السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ أن "على لبنان ان ينفذ تعهداته بموضوع مؤتمر سيدر"، مشيرا الى ان "لدينا التزام وثيق بالاصلاحات ومن المهم ان تتم بسرعة".
وفي حديث تلفزيوني أكد رامبلنغ أن "لا فرف بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي"، معتبرا ان "قرار بريطانيا بحظر حزب الله كان قرارا مهما وهذا لا ينفي دعمنا للبنان".
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