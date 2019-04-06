العثور على جثة رجل مشنوقا في رعشين كسروان

افادت معلومات صحافية بأنه "تم العثور على المواطن ا. غ. ش. مشنوقا بواسطة حبل في أحد أحراج بلدة رعشين- ​كسروان​. وسارعت إلى المكان ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات"، مشيرة الى انه "بعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلها عناصر مركز ريفون في ​الدفاع المدني​ إلى ​مستشفى​ الحاج في ​عشقوت​".

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