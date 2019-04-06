باسيل: لا شيئ سيحد من نشاط التيار وتكتل لبنان القوي في مسيرة محاربة الفساد

أعلن رئيس"التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، "أن لا شيئ سيحد من نشاط التيار الوطني الحر، وتكتل لبنان القوي ووزراء التيار، في مسيرة تطور لبنان وحماية المؤسسات ومحاربة الفساد"، متوجهاً بالشكر "لكل من ساهم في تطور مسيرة التيار الوطني، وبالوصول الى ما هو الحال عليه".
واستذكر باسيل في إفتتاح قاعة باسكال عزام؛ في حفل أقيم في مكتب هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار في الأشرفية، حضره النائبان نقولا الصحناوي وانطوان بانو، مسؤولون في التيار، وحشد كبير من المناصرين؛ المحطات النضالية التي جمعتنه مع الراحل الدكتور باسكال عزام، والمسيرة الطويلة.
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