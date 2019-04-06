المسماري: قوات الجيش الليبي سيطرت على مطار طرابلس وتواصل التقدم في طرابلس

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الوطني​ الليبي ​أحمد المسماري​، أن عدد ضحايا ​الجيش الليبي​ الذين سقطوا في العمليات العسكرية بلغ 14 قتيلا ، مشيرا في مؤتمر صحفي، الى ان القوات الجوية لم تدخل في العمليات العسكرية الحاصلة لتحرير ​طرابلس​، مضيفا ان لدينا تدابير لحماية المدنيين وعدم استخدام القوة المفرطة في معركة تحرير طرابلس، وشدّد على ان أي طائرة ستستهدف قواتنا سنقوم بضربها وبضرب القاعدة التي أقلعت منها، وكشف ان ​مصراتة​ دفعت بتعزيزات عسكرية لمواجهة قوات الجيش الليبي، في حين ان قواتنا سيطرت على مطار طرابلس كما ان ​طريق المطار​ باتجاه العاصمة طرابلس تحت سيطرة قوات الجيش الليبي التي تواصل التقدم على عدة محاور في طرابلس، مؤكدا ان هدفنا تأمين العاصمة طرابلس ولا نريد توسيع العمليات العسكرية، مطمئنا الى ان هناك وحدات خاصة للجيش الليبي لتأمين البعثات الديبلوماسية ومؤسسات الدولة.

ورحّب المسماري بالموقف الروسي الداعي لإنهاء خطر الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في طرابلس، كاشفا ان خالد الشريف قام بنقل أسلحة إلى ​سوريا​ و​العراق​ وسيقوم بنفس الخطوة في ​ليبيا​"، وأذ لفت الى ان الميليشيات الإرهابية سيطرت على الموارد الاقصادية في طرابلس لتمويل أنشطتها، جزم أن لن يكون للتنظيمات الإرهابية ملاذ آمنا في ليبيا".