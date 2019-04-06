الخامنئي: أميركا تعارض التحول الديمقراطي في العراق لانه يعارض مصالحها

رأى المرشد الأعلى للجمهورية الايرانية عليالخامنئي أن ​أميركا​ واتباعها بالمنطقة يعارضون التحول الديمقراطي في ​العراق​ لانه يعارض مصالحهم. وطالب الخامنئي رئيس الحكومة العراقي عبد المهدي بضرورة خروج القوات الاميركية من العراق بأقرب وقت ممكن.

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