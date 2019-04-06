محتجو "السترات الصفراء" تظاهروا في مختلف أنحاء فرنسا بدون حوادث تذكر

تظاهر محتجو "​السترات الصفراء​" للسبت الـ 21 على التوالي في مختلف أنحاء ​فرنسا​ من دون حوادث تذكر، فيما تعدّ ​الحكومة الفرنسية​ الأسبوع المقبل تقريرا عن "​النقاش​ الكبير" المخصص لتهدئة غضبهم، قبل الإعلان المرتقب عن تدابير في منتصف نيسان الجاري، وفق ما ذكرت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية.

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