القضاء الالماني يوقف شاباً لتوجيهه تهديدات بنبرة "نازية" الى شخصيات سياسية

أعلنت ​النيابة العامة​ في ​برلين​، أنها أوقفت شخصا في الحادية والثلاثين من العمر يشتبه بتوجيهه تهديدات بنبرة نازية عبر مئات الرسائل الالكترونية الى شخصيات ومؤسسات ألمانية. والرجل الموقوف ألماني الجنسية، وقد اعتقل في مقاطعة شلزفيغ هولشتاين في شمال البلاد على أن ينقل قريبا الى العاصمة برلين.

ويشتبه بأنه أرسل منذ ربيع العام 2018 مئات الرسائل الالكترونية بتعابير لها علاقة ب​النازية​ مثل "هجوم قومي اشتراكي"، و"فيرماخت" باسم ​الجيش​ النازي.