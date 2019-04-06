مؤيدو جوايدو يحتشدون في فنزويلا للمطالبة بالحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس (أ ش أ)

احتشدت الفصائل السياسية المتنافسة في الشوارع، في جميع أنحاء فنزويلا، التي تشهد تصاعدًا لصراع من أجل السيطرة على سلطة الحكم في البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، أن مجموعة من مؤيدي قائد المعارضة الفنزويلي، خوان جوايدو، احتشدوا في نقاط تجمع وحملوا علم البلاد ولافتات تطالب بالحرية في مسيرة تعد الأولى التي يقودها جوايدو منذ أن جرده الموالون لرئيس البلاد نيكولاس مادرورو ، من الحصانة القانونية التي كان يتمتع بها كمشرع ، الأمر الذي يفتح الطريق أمام السلطات لمقاضاته وإمكانية اعتقاله بسبب انتهاكه المزعوم للدستور.

من جهة أخرى ، نوهت الشبكة الأمريكية إلى أن مؤيدي مادورو احتشدوا حول منصة تابعة لهم قبل أن تنطلق مسيرتهم التأييدية إلى القصر الرئاسي.

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تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن جوايدو ، في 23 من شهر يناير الماضي ، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.

وأعلنت دول عديدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا ، فيما انتقد الرئيس نيكولاس مادورو التحرك ، واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

ويؤكد مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد ، واصفا رئيس البرلمان وزعيم المعارضة بأنه "دمية في يد الولايات المتحدة".