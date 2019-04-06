خامنئي يدعو العراق إلى ضمان خروج القوات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

دعا المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، العراق إلى ضمان خروج القوات الأمريكية بأسرع وقت من البلاد.

وبحسب وكالة "رويترز"، جائت تصريحات خامنئي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في إيران اليوم السبت.

ووصل رئيس الوزراء العراقي اليوم السبت، إلى إيران بصحبة وفد وزاري وعدد من رجال الأعمال، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

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والتقي عبد المهدي خلال هذه الزيارة بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني، فضلا عن قيادات إيرانية أخرى.

وبحث كذلك عددا من الملفات على رأسها الاقتصادية و التجارية من أجل التحرك بما يسمح بتخفيف عواقب العقوبات الأمريكية على طهران.

وفي الشهر الماضي زار الرئيس الإيراني حسن روحاني العراق ووقع عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة بين البلدين.