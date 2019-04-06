قتل مسؤول بالداخلية وأغضب الوزير.. تفاصيل استهداف "الشايب" أخطر مجرم في مصر؟ - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

مأمورية أمنية مكلفة من 20 ضابطًا، خرجت لاستهداف أخطر مجرم مطارد أمنيًا منذ 7 سنوات، لارتكابه عدة وقائع أثارت الرأي العام، بدأها في مايو 2012 باستهداف 3 ضباط بينهم مدير مباحث الغردقة الأسبق في مزلقان الروبيكي، ما أسفر عن مقتله وإصابة آخرين، وكذلك ارتكاب واقعة مقتل الطفلة فريدة.

وش إجرام

رحلة المتهم المجرم محمد صابر، وشهرته "الشايب"، بدأت في مجال السرقات بالإكراه، وإطلاق الرصاص على مقاوميه، صحبة اثنين آخرين هما "إسلام سليمان، ومحمود برعي"، (محبوسين)، ومحكوم عليهما بالإعدام، ولديهما جلسة نقض الحكم يوم 29 أبريل الجاري.

استهداف ضباط

المتهم "الشايب" الذي أعلنت وزارة الداخلية مقتله في تبادل لإطلاق الرصاص، في بيان رسمي لها أمس، يُعد من أخطر العناصر الإجرامية المُطاردة والمطلوب ضبطها في السنوات الأخيرة، إذ أنه مُدان في 5 قضايا قتل ومحكوم عليه بالإعدام والمؤبد في عدد منها، ومن أبرزها (قتل اللواء علاء عبداللطيف مدير مباحث البحر الأحمر الأسبق، وإصابة زميليه، وقتل الطفلة فريدة أحمد داوود، بالشروق في نوفمبر 2016، وإصابة ضابط بالمرور، وقتل شخصين في منطقة الجيزة) وكلها جنايات اُرتكبت بغرض السرقة بالإكراه تحت تهديد البنادق الآلية والأسلحة النارية.

أوامر عليا

ووفق المعلومات التي وردت لقطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام، بأن المتهم يختبئ بمزرعة بناحية عزبة أبسوان دائرة مركز سمالوط غرب المنيا ملك أحد المزارعين، فأمر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بسرعة استهدافه لتقديمه للعدالة.

مأمورية سرية

نسق اللواءان محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، واللواء مجدي سالم مدير مباحث المنيا، وخرجت مأمورية أمنية سرية مشتركة تضم ضباط بالأمن العام وإدارات البحث الجنائي بالمنيا والإسماعيلية، ورجال العمليات الخاصة بالأمن المركزي.

مواجهة بالرصاص الحي

بمجرد وصول القوات بادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران، وتبين مصرعه إثر إصابته بأعيرة متفرقة، وعثر جواره على بندقية آلية وطلقات نارية.

سجل إجرامي

تقارير الأمن العام عدت المتهم كأخطر عنصر مطلوب أمنيًا، لتسببه في إثارة الرأي العام بقضايا ارتكبها كانت الأشرس في حينها، والتي بدأت في السابعة صباح 21 مايو 2012 عند مزلقان الروبيكي، بطريق العاشر من رمضان، وذلك حينما كان اللواء علاء عبداللطيف مدير مباحث البحر الأحمر مدير مباحث الغردقة السابق، يستقل سيارة "تيوتا هاي لوكس"، صحبة الرائدين ياسر صبحي بمباحث الأموال العامة، ومحمد عبدالفتاح بمباحث مديرية أمن البحر الأحمر، وكانوا في طريقهم لتشييع جنازة أحد زملائهم المتوفي بمركز منيا القمح بالشرقية.

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وحال وصولهم مسرح الحادث، توقفت سيارة "هيونداي النترا" في طريقهم، وترجل منها شخصان يستقلان بنادق آلية، وطالبوهم بالنزول لسرقتهم وأخذ السيارة.

هّم الضابط قائد السيارة، بإخراج مسدسه، في محاولة منه لمواجهتهم، إلا أن المتهمين أطلقا أعيرة نارية بغزارة تجاه الضباط، ولاذا بالهرب رفقة ثالث انتظرهم داخل السيارة، ما أسفر عن مقتل مدير المباحث، وإصابة مرافقيه.

مقتل فريدة

الساعة تعلن التاسعة صباح الرابع عشر من نوفمبر 2016 حينما كانت شوارع مدينة الشروق هادئة كعادتها، حينما قطعت سيارة ملاكي الطريق على "المهندس أحمد داوود"، وتؤامه "ياسين، وفريدة" الطريق، وترجل منها 3 مسلحين، أمرونه بالتوقف، إلا أنه رفض الانصياع لطلبهم، في محاولة للهروب غير أنهم لاحقوه بوابل من النيران، أصابته الرصاصة الأولى في قدمه ووسط الرصاص الغزير نجح في عبور رصيف الطريق بسيارته، منزويًا عنهم لكنه فشل في حماية ابنته فريدة إذ تلقت ثلاث رصاصات قاتلة.

غضب الوزير

مقتل الطفلة فريدة ذي "سنتين وثمانية أشهر"، وإصابة والدها على يد 4 عناصر مسلحة، حاولوا سرقة سيارته المرسيدس بالإكراه وإصابة النقيب باسم أشرف السيد مشالي، برصاصة في الكتف تصادف مروره أثناء الواقعة. قضية هزت الرأي العام لعدة أشهر وأغضبت وزير الداخلية حينها "اللواء مجدي عبدالغفار.

نهاية مجرم

غضب وزير الداخلية دفعه لاتخاذ عدة إجراءات إثر وقوع الحادث، بدأت بتحريك قيادات أمنية من أماكنها، ومراجعة خطط تأمين مدينة الشروق التي كان يقطنها المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء آنذاك، وإنشاء بوابات تجاهها، وتكليفه مساعده لقطاع الأمن العام و3 مديريات أمن "القاهرة، والقليوبية، والجيزة"، بالعمل على ضبط الجناة، والتي أسفرت حينها عن تحديد هوية العناصر المسلحة وضبطهم وحبسهم، ما عدا المتهم "الشايب" الذي ظلت الداخلية تلاحقه حتى أسقطته أمس الجمعة.

كارت معلومات

المذكور سبق اتهامه في 6 قضايا "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، سرقة وسائل نقل، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا بالسجن المؤبد "قتل عمد، استعمال قوة، سرقة بالإكراه"، مطلوب ضبطه، وإحضاره في قضايا" قتل عمد وشروع في سرقة، بمنطقة بدر، وقتل عمد وسرقة بالإكراه في منطقة الصف بالجيزة، وقتل عمد بمنطقة الشروق.

ضبط متهم بإخفاء المجرم

ألقت أجهزة الأمن القبض على مالك المزرعة أثناء محاولته الهروب والاختباء بالزراعات المجاورة للمزرعة، وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع وعدد من الطلقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.