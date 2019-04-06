الرئيس التونسي: لن أترشح لولاية ثانية

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم السبت، في مؤتمر حزب حركة نداء تونس إنه لا يرغب في الترشح لولاية رئاسية ثانية.
وأضاف السبسي، البالغ من العمر 92 عاماً ويتولى الرئاسة منذ انتخابات 2014، أن لا نية لديه للترشح لولاية ثانية برغم أن الدستور يتيح له ذلك، مضيفاً: "لن أرغب في الترشح لأن تونس تزخر بالرجال والكفاءات لكنهم ليسوا في تونس".
وأوضح السبسي "أعتقد أن تونس تستحق التغيير".
ويسعى حزب "حركة نداء تونس" عبر مؤتمره الانتخابي الأول منذ أسسه السبسي عام2012، إلى لململة صفوفه، بعد موجة استقالات طالت العشرات من القياديين ونوابه في البرلمان، ما أدى إلى فقدانه نصف مقاعده التي فاز بها عام 2014 ونال بها الأغلبية آنذاك.
وقال السبسي اليوم إن الحزب يحمل مسؤولية وطنية لتجميع القوى الوسطية قبل الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل والرئاسية في نوفمبر المقبل.
وأضاف السبسي: "ما تبقى من النداء كاف ولن نكتف بذلك. سنمضي قدماً إلى الأمام ولدينا رصيد وطني واجتماعي".
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