كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأردنية تعتذر للعراق عن رفع العلم الكردستاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، عن رفع العلم الكردستان خلال استقبال الأمير فيصل بن الحسين للرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني أمس.

وأكد القضاة في بيان اليوم السبت، موقف الأردن الثابت في دعم أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه، مشدداً على أن العراق الذي حقق نصراً تاريخياً على العصابات الإرهابية بتضحيات جسام هو ركن أساس من أركان استقرار المنطقة.

وبالإشارة إلى استقبال الأمير فيصل ابن الحسين لبرزاني، أكد القضاة أن وضع علم إقليم كردستان العراق من دون العلم العراقي كان خطأً بروتوكولياً فردياً غير مقصود. وأكد أن دعم الأردن لوحدة العراق وتماسكه موقف أردني ثابت لا يتبدل تعبر عنه المملكة قولاً وفعلاً.

وعبر عن اعتزاز الأردن بعلاقاتها مع جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق في إطار الدولة العراقية الموحدة وفي سياق الموقف الأردني الثابت في الوقوف إلى جانب العراق في عملية إعادة البناء وتثبيت الاستقرار.