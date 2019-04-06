كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تؤكد لحفتر دعمها لحل سياسي للأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اتصالاً هاتفياً مع قائد قوات الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، وكرر له موقف موسكو الداعم لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم السبت، إن حفتر أبلغ بوغدانوف بشأن ما وصفه بجهود قواته لقتال الإرهابيين في ليبيا، بما في ذلك قرب العاصمة طرابلس في غرب البلاد.

واليوم السبت، استعادت قوات الجيش الوطني الليبي، سيطرتها على بوابة الـ27 بطرابلس.

وكان المشير حفتر، أعلن الخميس إطلاق عملية لتحرير عاصمة ليبيا طرابلس من "قبضة المليشيات والجماعات المسلحة"، بينما أوعز السراج بالتعامل بقوة لصد زحف قوات الجيش الوطني.