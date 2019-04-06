كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارات جديدة للتحالف تستهدف مواقع للحوثيين في حجة وعمران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر أن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات على مواقع وتحركات الميليشيات الحوثية في محافظتي عمران وحجة.

وقالت المصادر، إن "مقاتلات التحالف استهدفت تجمعاً حوثياً في مديرية مستبأ بمحافظة حجة، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد من الحوثيين، وفق ما أورد موقع "المشهد العربي"، اليوم السبت.

وأضافت أن الغارات شملت كذلك دك مواقع الحوثي في محافظة عمران، مشيرةً إلى أن مجموعة من عناصر الميليشيات حاولت الهرب من مرمى القصف.

ولفتت إلى أن الغارات تزامنت مع إحراز قوات ألوية العمالقة والحزام الأمني تقدماً جديداً في جبهة مريس خلال الساعات الماضية.