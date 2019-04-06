كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برئيس حزب الأمة السوداني: الأجهزة الأمنية ستنهار أمام حشود المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مبارك الفاضل، رئيس حزب الأمة السوداني، إن البشير يتحدث خارج نطاق الواقع وبالتالي ردود الفعل الحكومية ليست مرضية للشعب، لافتًا إلى أن الشارع سيتغلب على الأجهزة الأمنية بالحشود الضخمة.

وأضاف الفاضل، خلال مداخلة له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، مع الإعلامية هبة الغمراوي، إن الأجهزة الأمنية ستنهار أمام حشود الشعب السوادني، موضحًا أن الوضع الاقتصادي في حالة انهيار والنظام ليس لديه أي حلول أو دعم خارجي.

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وأشار رئيس حزب الأمة السوداني، مظاهرات اليوم هي نقطة تحول للحراك الشعبي، مشيرًا إلى أن الجيش لن يضع نفسه في مواجهة مع المتظاهرين.

يذكر أن آلاف المتظاهرين خرجوا في مسيرات منفصلة باتجاه وزارة الدفاع السودانية ومقر إقامة الرئيس عمر البشير، هذا وقد أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في شارع النيل أحد أكبر شوارع الخرطوم، واعتقال عشرات الناشطين.