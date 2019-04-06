كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مريم المهدي: نطالب الجيش بالانحياز لمطالب الشعب وإجبار البشير على التنحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مريم الصادق المهدي، نائب الأمين العام لتحالف نداء السودان، إن الثوار يتوافدون امام القيادة العامة بصورة غير مسبوقة، لافتة إلى أن تظاهرات الشعب السوداني هي محاولة لتوصيل رسالة إلى رأس النظام الذي فشل في احتواء ازماته.

وأضافت المهدي، في تصريحات خاصة لقناة الغد، أن تظاهرات الشعب السوادني أكدت على وحدته وكرامته وسياسته، موضحًا أن الثوار اعلنوا أنه آن الأوان لتطبيق الحرية واجراء التغيير.

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وأشارت نائب الأمين العام لتحالف نداء السودان، إلى أننا نطالب حماية الجيش السوادني للثوار وأن ينحاز لصفوف الشعب، مشيرة إلى أن الثوار يطالبون الجيش بأن يجبر الطاغية البشير على التنحي.

يذكر أن آلاف المتظاهرين خرجوا في مسيرات منفصلة باتجاه وزارة الدفاع السودانية ومقر إقامة الرئيس عمر البشير، هذا وقد أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في شارع النيل أحد أكبر شوارع الخرطوم، واعتقال عشرات الناشطين.