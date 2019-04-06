فيديو :يونس الميموني
عبر محتجون يوك الخميس بطنجة، عن استغرابهم الشديد خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته مقاطعة بني مكادة لتقديم حصيلة ثلاث سنوات من التدبير، من تحويل مشروع مقبرة، بمنطقة العوامة إلى مزبلة.
المحتجون طالبوا والي الجهة مهدية، بالتدخل وإيقاف هذا المشروع، الذي سيتسبب للسكان في الأذى، خصوصا وأن العديد من أفراد عائلات المحتجين، يعانون من الربو وأمراض مزمنة أخرى، مؤكدين أن ذلك سيزيد من حدة معاناتهم، في حال إنجاز هذا المشروع.
من جانبه، نفى خيي علمه بموضوع الاحتجاج، وقال: “لو عرضت علينا هذه القضية على شكل شكاية، لما تأخرنا دقيقة واحدة في الاستجابة، وإذا كان أي إشكال في ما يخص النظافة في منطقة ما سنكون جاهزين للتدخل”.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات بسبب تحول مشروع مقبرة في طنجة إلى مزبلة!-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.