احتجاجات بسبب تحول مشروع مقبرة في طنجة إلى مزبلة!-فيديو

فيديو :يونس الميموني

عبر محتجون يوك الخميس بطنجة، عن استغرابهم الشديد خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته مقاطعة بني مكادة لتقديم حصيلة ثلاث سنوات من التدبير، من تحويل مشروع مقبرة، بمنطقة العوامة إلى مزبلة.

المحتجون طالبوا والي الجهة مهدية، بالتدخل وإيقاف هذا المشروع، الذي سيتسبب للسكان في الأذى، خصوصا وأن العديد من أفراد عائلات المحتجين، يعانون من الربو وأمراض مزمنة أخرى، مؤكدين أن ذلك سيزيد من حدة معاناتهم، في حال إنجاز هذا المشروع.

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من جانبه، نفى خيي علمه بموضوع الاحتجاج، وقال: “لو عرضت علينا هذه القضية على شكل شكاية، لما تأخرنا دقيقة واحدة في الاستجابة، وإذا كان أي إشكال في ما يخص النظافة في منطقة ما سنكون جاهزين للتدخل”.