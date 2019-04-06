بنزيمة يقلب الطاولة على إيبار ويمنح ريال مدريد انتصارا ثمينا

حقق فريق ريال مدريد، فوزا صعبا على ضيفه إيبار، بنتيحة هدفين اثنين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم السبت، بملعب “سانتياغو بيرنابيو”، برسم الجولة 31 من الدوري الإسباني الممتاز.

وانتهت الجولة الأولى من هذه المباراة بتخلف الفريق الملكي بهدف دون رد، وقعه مارك كاردونا، في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، غير أن مهاجم كريم بنزيمة، عدل النتيجة في الدقيقة 59، قبل أن يتقمص دور المنقذ ويتمكن من قلب النتيجة لصالح فريقه بهدف ثاني في الدقيقة 81، مانحا فريقه انتصارا صعبا.

وبهذا الانتصار، رقم 19 له هذا الموسم، تمكن أبناء زين الدين زيدان من الوصول للنقطة 60 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إيبار في 39 نقطة، محتلا المركز 11.