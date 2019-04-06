رسميا..فيرونتينا يجدد عقد لاعبه المتوفي ديفيد استوري إلى الأبد

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، تمديد عقد لاعبه المتوفى ديفيد أستوري بعقد يمتد مدى الحياة، حيث سيتم تخصيصه لعائلة الراحل، بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي ساهم فيها النجم الكروي خلال مشواره مع المجموعة.

وتوفي عميد فريق فيورنتينا ديفيد أستوري في سن 31 عاماً قبل حوالي السنة، في غرفة الفندق الذي أقام غيه قبل مباراة سابقة أمام أودينيزي، لحساب منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، بعد أن انتظره زملاءه لتناول وجبة الإفطار ساعات قبل اللقاء الكروي.

وخرج نادي فيورنتينا انذاك ببلاغ، ليوضح وفاة لاعبه، مؤكداً بأن استوري تعرض لنوبة قلبية أودت بحياته، بشكل مفاجئ، مطالباً جميع المهتمين بالشأن الكروي باحترام وفاة اللاعب وأيضاً عائلته.