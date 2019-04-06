“الأحرار” يتشبثون بالتدريس باللغات الأجنبية ويستعجلون المصادقة على القانون الإطار

عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الجمعة، بمدينة الصويرة، عبر الحزب عن أسفه “حيال تراجع الفرقاء السياسيين على الاتفاق حول التصويت على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين”.

ودعا الحزب إلى “اعتماد اللغات الحية في تدريس المواد العلمية، تحقيقا لمزيد من الانفتاح على العالم ومواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية”.

وأعرب الحزب عن أمله في أن يراجع الفرقاء السياسيون “موقفهم بهذا الشأن”، يضيف بلاغ للحزب، “خاصة وأن الأمر يتعلق بإصلاح جوهري لمنظومة التربية والتعليم، بل يهم مستقبل مغرب الغد والأجيال المقبلة ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة”.

وأضاف البلاغ، “نجدد الدعوة لمختلف الفرقاء السياسيين لتغليب المصلحة العامة والتسريع بالمصادقة على القانو ن الإطار”.