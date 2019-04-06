8 أشهر بعد الإعفاء الملكي.. أخنوش يعيد بوسعيد للواجهة ويلحقه بالمكتب السياسي

بعدما غاب الوزير السابق محمد بوسعيد، عن الواجهة الحزبية منذ الإعفاء الملكي من المنصب الوزاري بداية غشت الماضي، أعاد عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، الوزير المغضوب عليه إلى المكتب السياسي للحزب.

وقرر المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار أمس الجمعة، في الاجتماع الذي عقد بالصويرة، إلحاق بوسعيد بالمكتب السياسي للحزب.

وكان بوسعيد قد ظهر محمد بوسعيد، منتصف الشهر الماضي، بعد غياب دام أشهر، في اجتماع لمنسقي حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدار البيضاء سطات.

وغاب بوسعيد عن الواجهة السياسية منذ إقالته في بداية غشت الماضي، قبل حوالي ثمانية أشهر، ولم يكن يحضر أي نشاط لحزبه.

ومنذ الإعفاء الملكي، لم يُكشف لحد الآن عن أسباب الغضبة الملكية، بينما فضل الأحرار حدم الحديث في الموضوع.