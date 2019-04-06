انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر تعتقل صيادين فلسطينيين وترفض الكشف عن مصيرهم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 06:48 مساءً - كشفت مصادر فلسطينية أن البحرية المصرية اعتقلت 4 صيادين قرب الحدود الفلسطينية المصرية البحرية، وترفض الكشف عن مصيرهم أو أن تعترف بأنها من يقف وراء اعتقالهم.

وأكد مصدر في جهاز البحرية الفلسطينية في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، أن السلطات المصرية ومن خلال وفد المخابرات الذي زار غزة قبل أيام، اعترف فقط باعتقال صياد واحد فقط، دون الإقرار بوجود الآخرين في السجون المصرية.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: إن "السلطات المصرية وبعد تدخلات من قطاع غزة وعدت بأن تكشف غداً الأحد عن مصير الصيادين، خاصة بعد توارد معلومات عن وجودهم في أحد السجون المصرية بمدينة الشيخ زويد شمال مصر".

بدوره أكد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن البحرية المصرية اعتقلت الأسبوع الماضي 5 صيادين فلسطينيين قرب الحدود، وجميعهم موجودون لدى السلطات المصرية.

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وبين بكر أن مهمة معرفة مصير الصيادين والتواصل مع السلطات المصرية منوطة بالقيادة السياسية في قطاع غزة، وليس هناك أي دور لنقابة الصيادين في ذلك.

كذلك بينت مصادر من عائلة "قنن" الفلسطينية أن السلطات المصرية اعتقلت الأسبوع الماضي 4 من أبنائها أثناء صيدهم في البحر على حدود غزة، ولم تعترف حتى الآن بأنهم موجودون في سجونها.

وقالت المصادر في تصريح لـ"الخليج 365": "أبناؤنا مختفون منذ أسبوع ولا نعلم عن مصيرهم حتى الآن. ويوجد تأكيدات بأنهم لدى السلطات المصرية، ولكن لم يعترف المصريون بذلك؛ وهذا أصابنا بحالة من الخوف على مصيرهم".

يشار إلى أن اختطاف الصيادين لا يعد المرة الأولى للسلطات المصرية، إذ اختطف مسلحون ينتمون للأجهزة الأمنية المصرية 4 شبان فلسطينيين في 19 أغسطس 2018، بعد مهاجمة حافلة مسافرين كانت تقلّهم وآخرين من رفح المصرية إلى مطار القاهرة، بعدما غادروا غزة عبر المعبر بطريقة رسمية، ثم أفرجت عنهم في فبراير الماضي، بعد قضائهم 5 سنوات في السجون المصرية.