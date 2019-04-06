انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل وإصابة مدنيين في قصف للنظام السوري على حماة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 06:48 مساءً - قُتل مدنيان وجرح 3 آخرون، اليوم السبت، في قصف مدفعي لقوات النظام السوري ومليشيات تابعة لإيران، على مناطق سكنية في ريف محافظة حماة، المشمول ضمن اتفاق "خفض التصعيد".

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن قوات النظام والمجموعات المدعومة من إيران قصفت، السبت، بالصواريخ مناطق "التمانعة" في محافظة إدلب، و"كفرزيتا" و"الحويز" و"الحويجة" و"الشريعة" و"قلعة المضيق" في سهل الغاب بحماة.

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وذكرت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، للوكالة، أن هجوم النظام على "الشريعة" أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين.

وخلال مارس الماضي قُتل 135 مدنياً بالمنطقة من جراء هجمات النظام السوري وروسيا والمليشيات الموالية له.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي مناطق "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازاخية.