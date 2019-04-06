القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شعار خبر عاجل لبوابة العين الإخبارية

المتحدث باسم الجيش الليبي: قواتنا لم تستخدم المقاتلات الحربية أو الطائرات العمودية في معركة تحرير طرابلس. المسماري : سنضرب أي طائرة حربية تحلق في المنطقة الغربية. Advertisements المتحدث باسم الجيش الليبي: لا توجد لدينا أي خسائر عسكرية في الغارات التي شنت على قواتنا المتحدث باسم الجيش الليبي: طيارون أجانب يقودون طائرات تتبع مليشيات مصراتة لاستهداف قواتنا. المتحدث باسم الجيش الليبي: المشير خليفة حفتر طالب بعدم استخدام سلاح الجو حفاظا على حياة المدنيين.

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كانت هذه تفاصيل خبر المسماري: لا خسائر عسكرية في الغارات علينا وسنقصف أي طائرة عسكرية بالمنطقة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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