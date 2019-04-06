الجيش الليبي يحرر المعبر الحدودي "ذهيبة وازن" بين تونس وليبيا

أعلن المكتب الإعلامي للقوات الخاصة الليبية، السبت، سيطرة قوات الجيش الوطني على معبر "ذهبية وازن" الحدودي بين تونس وليبيا.

يأتي ذلك ضمن العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الإرهابيين والمليشيات المسلحة التي تسيطر على مؤسسات الدولة.



ودفعت قوات الجيش الوطني الليبي بمزيد من التعزيزات العسكرية، خاصة من القوات الخاصة ووحدات الصاعقة، إلى محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وقال مكتب إعلام قوات الصاعقة الليبية في بيان صحفي، مساء السبت، إن قوات الصاعقة دفعت بتعزيزات كبيرة من القوات إلى محاور القتال في طرابلس لتحرير العاصمة من الإرهابيين والمليشيات المسلحة.

وفي وقت سابق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي، اليوم السبت، أن الجيش الوطني الليبي سيطر بالكامل على مطار طرابلس الدولي، وأنه تم تأمينه كنقطة انطلاق للمواقع الأخرى.





وجاء إعلان سيطرة الجيش بالكامل على المطار بعد أن تمكنت قواته في وقت سابق اليوم السبت، من استعادة السيطرة على البوابة الـ27.

Advertisements

ودفع الجيش الليبي بمزيد من التعزيزات العسكرية ووحدات الصاعقة إلى محاور القتال في العاصمة طرابلس، استعدادا لمواصلة استكمال عملياته ضد المليشيات المسلحة.

والسبت، أعلن الجيش الليبي أن المنطقة الغربية من البلاد منطقة عمليات عسكرية.

وأكدت القوات الجوية أنه "سيتم التعامل مع أي طائرة تحلق في المنطقة الغربية وضرب المطار الذي أقلعت منه على الفور".

يأتي هذا في الوقت الذي تخوض فيه قوات الجيش الليبي معارك، بالأسلحة الثقيلة مع مليشيات مسلحة في محيط العاصمة طرابلس.

وسيطر الجيش الليبي، السبت، على بلدة الساعدية في مدينة ورشفانة، كما دخل "عين زارة" جنوب طرابلس، ودفعت قوات الجيش بتعزيزات إضافية.





وأحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع المليشيات المسلحة في غرب البلاد، خلال الساعات الماضية، وسيطر على العديد من القرى والمناطق والمرافق العامة، خلال تقدمه نحو طرابلس من جميع المحاور في عملية أطلق عليها "طوفان الكرامة".

وأمر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، الخميس، ببدء تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، وذلك بعدما اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش الوطني، ومليشيات تتمركز في منطقة الأصابعة غربي البلاد.